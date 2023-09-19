«Мы все умрем»: известная певица пережила худшие моменты жизни на борту самолета
Артистка поддалась панике.
Звездам часто приходится летать на самолете, но не всегда путешествие идет по плану. Солистка группы «Стрелки» Мария Бибилова до сих пор с ужасом вспоминает о перелете, который раз и навсегда изменил ее отношение к жизни.
Прямо на борту воздушного судна у певицы случилась паническая атака. В салоне неожиданно погас свет, что сильно напугало звезду. Из-за того, что внутри и снаружи было темно, исполнительница почувствовала себя так, будто находится в гробу.
Коллеги помогли знаменитости успокоиться, но на этом проблемы на закончились. Когда самолет не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, одна из пассажирок запаниковала. «Она кричала, что мы все умрем», — вспомнила артистка в студии шоу «Звезды сошлись».
После этого Бибилова пересмотрела свои взгляды на жизнь и всерьез задумалась о смерти. Мария решила дать указания относительного того, с кем останутся ее дети и кому завещать свое состояние в случае гибели.