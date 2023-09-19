«Мы все умрем»: известная певица пережила худшие моменты жизни на борту самолета

Звездам часто приходится летать на самолете, но не всегда путешествие идет по плану. Солистка группы «Стрелки» Мария Бибилова до сих пор с ужасом вспоминает о перелете, который раз и навсегда изменил ее отношение к жизни.

Прямо на борту воздушного судна у певицы случилась паническая атака. В салоне неожиданно погас свет, что сильно напугало звезду. Из-за того, что внутри и снаружи было темно, исполнительница почувствовала себя так, будто находится в гробу.

Коллеги помогли знаменитости успокоиться, но на этом проблемы на закончились. Когда самолет не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, одна из пассажирок запаниковала. «Она кричала, что мы все умрем», — вспомнила артистка в студии шоу «Звезды сошлись».

После этого Бибилова пересмотрела свои взгляды на жизнь и всерьез задумалась о смерти. Мария решила дать указания относительного того, с кем останутся ее дети и кому завещать свое состояние в случае гибели.