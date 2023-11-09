«Мы виноваты»: сделано неожиданное заявление о допинге Валиевой

Камила Валиева оказалась в центре внимания любителей спорта со всего мира не только благодаря своим успехам, но и из-за скандала на прошедшей Олимпиаде. Спортивные чиновники до сих пор проводят слушания, пытаясь найти правду. При этом Этери Тутберидзе, которая готовила Валиеву к соревнованиям, уверена, что весь скандал инициирован странами-соперниками, которые недовольны достижениями России. Однако далеко не все коллеги согласны с ней.

По словам Ирины Родниной, к случившемуся причастны не только соперники, которые якобы хотели подставить Валиеву. Вина лежит и на отечественной сборной, которая допустила ряд оплошностей, что и привело к скандалу.

«В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки», — призналась Роднина порталу Sport24.

Спортсменка уверена, что теперь всей сборной нужно работать как можно сильнее, чтобы реабилитироваться после инцидента. Также не стоит давать конкурентам поводы вновь искать допинг у перспективных спортсменов.