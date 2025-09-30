«Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой

В советских лентах часто мелькали бригады. Но уделяли вы им должное внимание?

Скорая помощь в советском кино — это полноценный герой. Появление белой машины с красным крестом часто знаменовало собой начало самых комичных, трогательных или драматичных поворотов сюжета.

Запоминающиеся сцены с участием скорой помогали создавать неповторимую атмосферу фильма, будь то искромётная комедия или глубокая драма. Эти кадры стали такой же неотъемлемой частью кинолент, как и знаменитые цитаты, ушедшие в народ.

Сможете ли вы сходу угадать фильм по кадру, на котором запечатлена машина скорой помощи? Проверьте, насколько хорошо вы помните эти культовые сцены из советского кинематографа.

