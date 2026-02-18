Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе

Фантасты прошлого угадали не все, но были близки к правде.

Наступил 2026 год, и самое время вспомнить, каким его представляли фантасты прошлого. Летающих машин и инопланетных вторжений, к счастью, пока не случилось, но кое-что из предсказаний все-таки сбылось. Три известных фильма отправили своих героев именно в этот год — и в каждом нашлось что-то, что сегодня выглядит пугающе знакомо.

«Метрополис» Фрица Ланга вышел аж в 1927-м, но действие разворачивается в антиутопическом 2026-м. Богачи живут в небоскребах, бедные трудятся под землей на гигантских машинах. Звучит как преувеличение, пока не пытаешься разглядеть в этом довольно жизненную метафору.

В фильме один из богачей создает робота-двойника девушки Марии — лидера рабочих, чтобы дискредитировать ее в глазах толпы. Искусственный интеллект используют не во благо, а как инструмент манипуляции. Сегодня, когда соцсети заполонили дипфейки, эта история смотрится уже не как фантастика, а как документальный прогноз.

«Планета обезьян: Революция» стартует через десять лет после событий первого фильма. В 2026-м обезьяны с развитым интеллектом живут в лесах, а остатки человечества пытаются выжить после пандемии. Цезарь хочет мира, Коба разжигает войну, используя страх сородичей. Глобальная эпидемия и социальный раскол — звучит как документалка про недавние события.

«Doom» 2005 года начинается именно в 2026-м с открытия червоточины на Марс. Человечество наконец-то добралось до красной планеты — ну, по крайней мере в кино. В реальности NASA планирует пилотируемые миссии только в 2030-х.

И хорошо, что не сейчас — в фильме на марсианской станции уже поселились демоны. Будем надеяться, что настоящие исследователи такой проблемы избегут.

Киношный 2026 год обещал нам антиутопию, войну с обезьянами и демонов на Марсе. Реальность оказалась скучнее, но только на первый взгляд.