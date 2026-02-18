Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе

Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе

18 февраля 2026 10:23
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе

Фантасты прошлого угадали не все, но были близки к правде.

Наступил 2026 год, и самое время вспомнить, каким его представляли фантасты прошлого. Летающих машин и инопланетных вторжений, к счастью, пока не случилось, но кое-что из предсказаний все-таки сбылось. Три известных фильма отправили своих героев именно в этот год — и в каждом нашлось что-то, что сегодня выглядит пугающе знакомо.

«Метрополис» Фрица Ланга вышел аж в 1927-м, но действие разворачивается в антиутопическом 2026-м. Богачи живут в небоскребах, бедные трудятся под землей на гигантских машинах. Звучит как преувеличение, пока не пытаешься разглядеть в этом довольно жизненную метафору.

В фильме один из богачей создает робота-двойника девушки Марии — лидера рабочих, чтобы дискредитировать ее в глазах толпы. Искусственный интеллект используют не во благо, а как инструмент манипуляции. Сегодня, когда соцсети заполонили дипфейки, эта история смотрится уже не как фантастика, а как документальный прогноз.

Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе

«Планета обезьян: Революция» стартует через десять лет после событий первого фильма. В 2026-м обезьяны с развитым интеллектом живут в лесах, а остатки человечества пытаются выжить после пандемии. Цезарь хочет мира, Коба разжигает войну, используя страх сородичей. Глобальная эпидемия и социальный раскол — звучит как документалка про недавние события.

«Doom» 2005 года начинается именно в 2026-м с открытия червоточины на Марс. Человечество наконец-то добралось до красной планеты — ну, по крайней мере в кино. В реальности NASA планирует пилотируемые миссии только в 2030-х.

И хорошо, что не сейчас — в фильме на марсианской станции уже поселились демоны. Будем надеяться, что настоящие исследователи такой проблемы избегут.

Киношный 2026 год обещал нам антиутопию, войну с обезьянами и демонов на Марсе. Реальность оказалась скучнее, но только на первый взгляд.

Фото: Кадры из фильмов «Метрополис» (1927), «Планета обезьян: Революция» (2014), «Doom» (2005)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик Читать дальше 23 февраля 2026
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник Читать дальше 24 февраля 2026
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри» Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри» Читать дальше 24 февраля 2026
«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный» «Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный» Читать дальше 23 февраля 2026
Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео) Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео) Читать дальше 23 февраля 2026
Продвинутый тест для киноманов: узнай фильм по туалету в кадре (7 вопросов) Продвинутый тест для киноманов: узнай фильм по туалету в кадре (7 вопросов) Читать дальше 23 февраля 2026
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Читать дальше 22 февраля 2026
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Читать дальше 21 февраля 2026
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо 3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше