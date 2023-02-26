«Мы толкнули его на смерть»: почему звезда «Убойной силы» винит себя в гибели Бодрова

Сергей Бодров-младший скончался в 2002 году во время съемок фильма «Связной». Актер и вся съемочная группа пропала в Кармадонском ущелье недалеко от Владикавказа, в чем, как оказалось, винит себя Андрей Федорцов.

По словам звезды «Улицы разбитых фонарей», незадолго до несчастного случая он работал ровно в тех же горах вместе с Константином Хабенским. Федорцов оказался так впечатлен местной природой, что сразу же рассказал Бодрову об этих местах. И тем самым, как уверен артист, подвиг коллегу отправиться от съемки именно в то ущелье, что в итоге закончилось трагедией.

«Есть ощущение, что мы его толкнули на смерть», — откровенно признался артист.

Федорцов не скрывает: за прошедшие годы он так и не смирился со смертью знаменитости и считает его уход большой трагедией для отечественного и мирового кинематографа.