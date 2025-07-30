«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест

Кевин Файги заявляет, что новые «Люди Икс» будут «ориентированы на молодежь», и это уже звучит как приговор. Не потому, что молодежь — плохая аудитория, а потому, что Marvel давно превратила эту фразу в синоним поверхностного, упрощенного кино, где важнее тренды TikTok, чем глубина персонажей. Так чем же плох «молодежный» подход в контексте MCU?

Потеря идентичности

Оригинальные «Люди Икс» (даже в слабых частях) всегда были историей о ксенофобии, травле и поиске себя. Молодёжный уклон рискует свести это к «школьной драме с суперспособностями» — как в «Новых Мутантах», которые провалились именно из-за попытки быть «молодыми и дерзкими».

Обесценивание наследия

Режиссёр Джейк Шрайер («Громовержцы») говорит, что его версия «не будет похожа на фильмы с Хью Джекманом». Но проблема не в отличиях, а в мотивах: если раньше мутанты боролись за выживание, теперь их, скорее всего, запихнут в «весёлый квест» с мемами и погонями.

Новые герои, о которых никто не просил

В западных СМИ предполагают, что Marvel сделает ставку на условный «бойз-бэнд из мутантов» — ярких, но пустых, не зря ведь Шрайер уверяет, что «они снимают для молодежи». Уже сейчас ясно, что Профессор Икс и Магнето отойдут на второй план, а главными станут условные «мутанты поколения TikTok».

Marvel больше не умеет снимать для всех.

Уже по «Капитану Марвел 2» и «Мисс Марвел» стало окончательно понятно, что студия раз за разом жертвует сюжетом ради «актуальности», но молодежь это не цепляет — кассовые сборы падают. «Фантастическая четверка: Первые шаги» стала приятным исключением из правил, но ее и делали без оглядки на современные тренды и «повесточку».

«Люди Икс» всегда были не про возраст, а про идеи. Мутанты — это «другие», а не «крутые ребята с прикольными силами». Если Шрайер превратит их в очередных «чуть странных Мстителей», это окончательно убьёт франшизу, которая и сейчас-то дышит на ладан.

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