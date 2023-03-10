Мы скучаем: в СССР это продавалось на каждом шагу, а сейчас бесследно исчезло

«Порядочные люди в булочную на такси не ездят!» — эта фраза из «Бриллиантовой руки» каждый раз вызывает улыбку. Тогда в булочной можно было приобрести не только буханку ржаного или белого, но и то, что сейчас днем с огнем не сыщешь — калач.

Булочка, похожая на гирю или замочек с дужкой, в советские времена стоила 11 копеек и продавалась на каждом углу. Приобрести можно было «Московский» и «Ленинградский» калачи. Рецепт московского придумал кондитер Филиппов, который «жирел с продажи калачей, и сам калач был тертый». Так о нем писал Маяковский.

Ленинградский появился уже советское время и, в отличие от московского, смог построить успешную карьеру в кино. Один дуэт с Юрием Никулиным в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» чего стоит. Там Балбес тренируется взламывать замок именно на ленинградском калаче.

Сегодня отведать настоящий калач можно в Коломне. Самые вкусные сдобные изделия продают у Кремля или в Музее калача. Там можно попробовать Пятницкий и Коломенский калачи, а также разные вариации с начинками. Например, с тушеным гусем.