Мы скучаем: куда на самом деле исчез тот самый квас в бочках родом из СССР

Желтые бочки с квасом стали одним из главных символов времен СССР. Появившись во множестве фильмов, они до сих пор считаются обязательным атрибутом парков, а квас — лучшим прохладительным напитком. При этом несколько лет назад бочки неожиданно начали пропадать из российских городов.

Как оказалось, причиной этому стали санитарные нормы. Эксперты определили, что бочки, стоящие на жаре целыми днями, могут быть опасны для здоровья, так как там из-за высокой температуры живут и размножаются бактерии. К тому же из-за неудобной формы бочку практически невозможно идеально отмыть, что тоже провоцирует рост числа бактерий.

Как уверяют эксперты, реализовать товар необходимо в течение 72 часов. По истечении этого времени напиток может привести к отравлению и стать причиной госпитализации. Именно поэтому желтые бочки пропали из российских городов. Теперь встретить их можно только в музеях.