«Были всегда рядом»: перед смертью Краско жалел лишь об одном

9 августа 2025 13:46
И вовсе не о многочисленных романах и дурной славе на ТВ.

Иван Краско пережил инсульт, боролся с онкологией и медленно сдавался страшной болезни. Но больше всего его убивала не болезнь как таковая — а то, что он больше не мог заниматься самым любимым делом. Спойлер: это не игра в театре или кино.

Дача как последний остров свободы

С мая 2025-го Краско жил на даче в Грузино. Там, вдали от городской суеты, он был не народным артистом, а просто человеком, которому нравилось работать руками.

Столярный верстак, инструменты, запах дерева — всё это для него было терапией, способом не чувствовать себя стариком.

Удар, после которого он уже почти не улыбался

Когда зрение стало уходить, он понял: к верстаку уже не вернётся.

«Он расстроился, когда потерял зрение, поскольку уже не мог столярничать. Смотрел, как мы работаем на верстаке, радовался.

Этим летом папа получал на даче необходимый уход. Мы с Ваней были всегда рядом»», — вспоминал сын Фёдор в беседе с News.

Для Краско это было больше, чем хобби — это был символ его самостоятельности и умения создавать нечто прекрасное, а не просто доживать дни.

Семья рядом, но боль — внутри

Фёдор и брат Иван были с ним всё лето. Готовили, помогали, гуляли по грибным тропам, вспоминали детство. Но никакая забота не могла заменить артисту то, что он потерял вместе с возможностью видеть — ощущение, что он всё ещё может сам что-то сделать, построить, починить.

1 августа его увезли в больницу, где врачи подтвердили худшее: тяжёлое состояние и рак. Сын не исключал, что после выписки отца могут перевести в хоспис. Но главное уже случилось раньше — его лишили того, что давало ему силы. Болезнь забрала не только здоровье, но и радость от жизни.

«На кладбище»: 92-летний Краско воссоединился с сыном Андреем.

Фото: Legion-media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
