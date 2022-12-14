Мы с тобой одной крови: сможете пройти тест по мультфильму о Маугли?

Премьера советского мультфильма “Маугли” состоялась в 1973 году, хотя работа над ним началась намного раньше - в 1967-м. Интересно, что именно в этом году увидела свет другая мультипликационная экранизация “Книги джунглей” Редьярда Киплинга, снятая студией Walt Disney Productions. И если у американцев получилась музыкальная комедия о приключениях Маугли и его друзей, то советские мультипликаторы создали настоящий эпос о становлении личности в непростых условиях. Сюжет литературного первоисточника практически не претерпел изменений - сценарист Леонид Белокуров не стал ничего менять, лишь немного сократил события книги, чтобы можно было уместить их в формат мультфильма. Режиссером мультфильма выступил Роман Давыдов, имя которого известно зрителям по таким образцам советской мультипликации, как “Василиса Микулишна”, “Гунан-батор”, “Лебеди Непрядвы” и многим другим. Кроме того, над “Маугли” работали семнадцать художников-мультипликаторов.

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