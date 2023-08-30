«Мы родные люди»: братом Пугачевой оказался известный на всю страну мужчина

Но их отношения не всегда были хорошими.

Почти вся музыкальная карьера Аллы Пугачевой тесно связана с именем поэта-песенника Ильи Резника. Он заметил молодую певицу еще в начале 70-х во время выступления в Ленинграде. Тогда же они познакомились, и поэт предложил Пугачевой свои стихи, после чего и сложился их творческий тандем.

Примадонна неоднократно говорила, что их с Ильей Резником связывают очень близкие и крепкие отношения, даже родственные. Алла Пугачева даже признавалась, что считает поэта своим братом. Как и в любой другой семье, в творческой тем более бывали ссоры и разногласия.

Один из конфликтов возник вокруг песни «Еще не вечер». Саму фразу придумала Пугачева, идея тоже принадлежала ей, а композиция досталась Лайме Вайкуле. Но все разногласия удалось уладить. Еще раз певица и Резник поссорились из-за денег. Поэт обиделся из-за слишком маленького гонорара, который Примадонна предложила ему за выпуск юбилейной коллекции песен. Однако и это недоразумение разрешилось.

Пугачева, комментируя размолвки, сказала, что в семье по-другому быть не может, ведь никто не может обижаться на родных долго.