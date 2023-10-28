«Мы приезжали в общежитие»: все узнали об изменах Абдулова после признания Поргиной

Ирина Алферова и Александр Абдулов были вместе более 15 лет. Красивая актерская пара распалась в 1993 году. После развода бывшие супруги обрели личное счастье и нашли себе спутников жизни. Поклонники до последнего надеялись на воссоединение кумиров, не подозревая о тяжелой жизни бывших супругов.

Если Алферова была добропорядочной верной женой, то Абдулов безбожно изменял своей любимой. Известного артиста окружало множество искушений, и звезда не противилась ухаживаниям поклонниц и привлекательных коллег. Всю правду о покойной знаменитости поведала Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова дала откровенное интервью YouTube-каналу «Центральное телевидение». Поргина рассказала, что у Александра Абдулова любовница была в каждом общежитии и ресторане. Куда бы ни пришел советский секс-символ, везде его поджидали новые барышни.