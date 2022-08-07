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«Мы переписывались»: молодой артист проговорился о тесной связи с Биланом

7 августа 2022 06:30
«Мы переписывались»: молодой артист проговорился о тесной связи с Биланом

Певец скрывает истинного себя под маской.

Максим Завидия стал известен широкой публике благодаря шоу «Голос». Но опрометчивый шаг молодого артиста рискует обернуться жирным пятном на его репутации.

После откровений Завидии о Диме Билане непременно поползут неприглядные слухи. И это несмотря на то, что никаких сенсаций широкой публике артист не сообщал. Звезда «Голоса» лишь поделился тем, как ведет себя Билан вне съемочной площадки. И дал очевидный намек: он весьма близок с именитым коллегой.

«С Димой мы переписывались буквально только что. Он тоже выступает на фестивале, но, к сожалению, мы не сможем с ним пересечься, потому что я улетаю раньше. Мы очень хорошо общаемся. Дима — прекрасный человек и наставник. Я его очень уважаю. Быть наставником — это очень важная миссия», — цитирует артиста портал «Комсомольская правда».

Фото: Агентство-партнер - www.globallookpress.com
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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