«Мы переписывались»: молодой артист проговорился о тесной связи с Биланом

Максим Завидия стал известен широкой публике благодаря шоу «Голос». Но опрометчивый шаг молодого артиста рискует обернуться жирным пятном на его репутации.

После откровений Завидии о Диме Билане непременно поползут неприглядные слухи. И это несмотря на то, что никаких сенсаций широкой публике артист не сообщал. Звезда «Голоса» лишь поделился тем, как ведет себя Билан вне съемочной площадки. И дал очевидный намек: он весьма близок с именитым коллегой.