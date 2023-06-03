«Мы никак не ожидали»: жена Боярского разоткровенничалась о внеплановом пополнении

Супруги долго не могли отойти от шока.

Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан вряд ли когда-то забудут, как их жизнь в одночасье перевернулась с ног на голову. Супруги получили такое известие, к которому явно не были готовы.

Сюрприз паре подкинул сын Сергей. Звездный наследник учился в 11-м классе, когда сообщил родителям, что станет отцом. Об этом моменте Луппиан до сих пор вспоминает с неподдельным ужасом.

«Это был шок, мы никак не ожидали»,

— призналась она в программе «Центральное телевидение». Боярский не обрадовался внеплановому пополнению в своем семействе. Однако актер сразу заявил наследнику, что тот, как и подобает настоящему мужчине, должен жениться на своей возлюбленной Екатерине.

Сыграли свадьбу, и вскоре советский д’Артаньян стал дедушкой. В 1998-м у Сергея и его жены родилась дочь — Екатерина. А спустя 10 лет в семье появилась и вторая наследница. Счастливые родители назвали ее Александрой.