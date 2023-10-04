«Мы ненавидели Королеву»: Дробыш ошарашил признанием о певице

Виктор Дробыш никогда не был почитателем таланта Наташи Королевой. Продюсер выступил с публичным заявлением, в котором жестко прошелся по бывшей жене Игоря Николаева.

Музыкант не стал скрывать, что давно следит за творчеством артистки. Свой путь в шоу-бизнесе они начинали примерно в одно время. И добились успеха, но это вовсе не значит, что знаменитости питают друг к другу теплые чувства.

Звезды встретились на съемочной площадке шоу «Битва поколений», в котором супруга Тарзана состязалась с Клавой Кокой. Оценивая выступления двух певиц, Дробыш отдал предпочтение блондинке. Объясняя свой выбор, он ошарашил народ воспоминанием о том, как Королева ворвалась на эстраду вместе с «Желтыми тюльпанами».

«Мы все ненавидели Королеву», — заявил Виктор Яковлевич.

Он уточнил, что манера исполнения Клавы Коки ему гораздо ближе, поскольку напоминает его любимый скандинавский поп-рок.