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Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям

21 июля 2025 08:56
Альф

Сейчас такую милоту уже и не снимают.

Когда хочется поделиться с детьми чем‑то по‑настоящему душевным и тёплым из своего детства, многие из нас вспоминают не только мультфильмы и «утренники» с хлопушками, но и старые ситкомы. Те, которые смотрели всей семьёй по телевизору, зажав в руках бутерброд с колбасой и кружку с какао. А ведь в этих историях были не просто шутки — они учили сочувствию, принятию, любви и немного — иронии к жизни.

Снежный человек, который тронул сердца — «Гарри и Хендерсоны» (1987)

Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям

Представьте себе типичную американскую семью из 90-х, которая вдруг встречает на дороге самого настоящего йети. И не просто встречает, а приводит домой. В доме начинаются суматошные будни с гигантом, способным снести стену, но при этом — куда более деликатным и добросердечным, чем половина знакомых. Этот сериал — квинтэссенция идеи, что настоящая семья не та, что идеально вписывается в шаблон, а та, где готовы принять даже существо из легенд. Особенно если у него добрая душа и огромные лапы.

Динозавры, как метафора общества — «Динозавры» (1991-1994)

Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям

Этот проект можно было бы назвать просто милым и забавным, если бы не его поразительно глубокий подтекст. Да, на экране — говорящие динозавры, которые ссорятся с тёщей, работают на заводе и воспитывают детей. Но сквозь слой юмора просвечивает тонкая, а порой и безжалостная сатира на современные проблемы: экология, потребительство, семейные ценности. И когда в финале вся эта мультипликационная семейка сама запускает собственное вымирание — становится немного не по себе. Потому что этот мир похож на наш.

Пришелец, ставший членом семьи — «Альф» (1986-1990)

Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям

Ну и как тут не вспомнить Альфа? Мохнатый проказник с другой планеты, который вечно пакостит, спорит с хозяевами и пытается съесть их кошку, оказался самым человечным героем на всём телевизоре. Он попал в чужой мир — и нашёл в нём любовь, понимание и свой уголок. Его едкие шутки и детская непосредственность не только веселили, но и заставляли задуматься: а готовы ли мы принимать чужого, каким бы он ни был? Ведь именно Альф научил целое поколение быть терпимее и добрее.

Эти ситкомы — не просто старые добрые сериалы. Это настоящий мостик между поколениями. Если вы ещё не показывали их своим детям — самое время.

А здесь мы писали о том, как съемки «Альфа» стали настоящим адом для актеров проекта.

Фото: Кадры из сериалов «Гарри и Хендерсоны», «Динозавры», «Альф»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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