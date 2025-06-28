Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

28 июня 2025 13:17
«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

Почти все умерли, но оставшиеся удивили. 

Не каждый финал сериала рвет душу на части. Не каждый герой уходит так, чтобы стать легендой. Но Сон Ки Хун, прежний победитель и экс-неудачник, уходит именно так — не с триумфом, а со словами: «Мы не лошади, мы — люди», обращаясь к VIP-игрокам и своему другу Ведущему.

Чем закончился сериал

В третьем сезоне «Игры в кальмара» Netflix сыграл по-крупному. Вместо очередного выживания — самопожертвование. Ки Хун победил в жесточайшем последнем испытании, но де-факто не начал его. В итоге на платформе осталось двое: он и ребенок. Стоя у обрыва герой принял решение, что ему пора отойти, оставив жить малютку.

«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

Вместо отправить героя в очередной сезон ради борьбы с организацией, сценаристы дали ему право сказать: «хватит». Последний поступок Ки Хуна — это не попытка что-то доказать. Он остался человеком в мире, где его давно воспринимают как скаковую лошадь. И этот шаг оценил Ведущий.

Что говорят создатели о финале

Создатель шоу Хван Дон Хёк сказал об этом прямо: новорождённый ребёнок Джун Хи вернул герою человечность. Но важнее то, что в тот момент, когда Ки Хун сделал шаг навстречу своей смерти, он впервые за весь сериал не думал о себе.

«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

Не о мести. Не о деньгах. Не о справедливости. Только о том, чтобы хотя бы один живой, незапятнанный человек мог выйти из этой игры — и начать заново. Видеть в младенце собственную дочь — это не метафора. Ки Хун не мог спасти свою семью, не мог вернуть погибших, но смог спасти чужого ребёнка, словно искупая чужими руками собственную вину.

«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

Благородство Ведущего

И что же — он уходит. А Фронтмен (Ведущий), Ин Хо, антагонист, жестокий и рациональный надзиратель — спасает ребёнка-победителя, несмотря на то, что здание скоро взлетит на воздух.

Вскоре злодей отдаёт девочку брату, вместе со всем выигрышем. Он не монстр в чистом виде и обладает определенным чувством долга.

«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

И даже долю выигрыша передаёт дочери Ки Хуна, украв деньги из отеля. Почему? Потому что проиграл в главную партию и не смог сломить своего друга-оппонента. Потому что, как ни пытался доказать, что люди — эгоистичные, продажные и подлые, — один человек всё-таки не пошел по его пути и это разрушило всю систему изнутри.

Отсылка на американские игры

Финал получился честным: большинство игроков умерло, лишь один смог спастись благодаря охраннице, которая в свою очередь отправилась в Китай за дочкой. Продолжат ли ее линию или нет — вопрос. Но продолжение точно будет.

«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)

Находясь в США, Ведущий становится свидетелем новой вербовки. Знакомые конверты, очередной нищий и ... Кейт Бланшет в роли вербовщицы. Они переглядываются, кивают друг другу и Фронтмен уезжает. Красноречивый намек на продолжение от Дэвида Финчера.

«Ты думаешь, если убьешь меня, то все закончится?»: ИИ написал концовку «Игры в кальмара» — Ки Хун умрет с вероятностью 99%.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам «Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам Читать дальше 22 июля 2025
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» «Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» Читать дальше 20 июля 2025
«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» «Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» Читать дальше 20 июля 2025
От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы Читать дальше 19 июля 2025
«Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми» «Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми» Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше