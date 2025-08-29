«Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов»

В то время как космический «Вызов» до сих пор обсуждают на фестивалях, настоящий международный прорыв случился с другой лентой. Ради нее даже не пришлось отправлять актера на орбиту, а лишь выслать Милоша Биковича в Китай.

Российский ретро-детектив «Красный шёлк» с сербом стал сенсацией в Китае, ещё до официальной премьеры превратившись в культурное событие. На неделе лучших кино- и телепроектов стран ШОС в Циндао картина собрала аншлаги, а теперь готовится к широкому китайскому прокату.

Как Россия и Китай нашли общий язык

Сюжет «Красного шёлка» разворачивается в Шанхае 1930-х годов — городе контрастов, шпионских игр и роскоши, скрывающей тени политических интриг. Локации воссоздали настолько скрупулёзно, что для съёмок использовали гигантскую студию Хэньдян в Китае — крупнейшую в мире, а часть сцен снимали в Ленинградской области, доставляя оборудование туда, где нет даже дорог.

«Мы настолько взяли разгон в проектах, что мы не сможем затормозить так быстро. Поэтому отголосок вот этого соединения России и Китая в культурном плане, да и в историческом, я думаю, продолжится», — отметила автор подкаста о Китае Александра Шушлина.

Фильм создавался в коллаборации Национальной Медиа Группы и China Media Group, а каждая деталь стала частью большого культурного моста. «Красный шёлк» — это не только приключенческий детектив, но и демонстрация того, как Россия и Китай умеют работать вместе на высшем уровне.

Звёздный состав и размах

В фильме снялся настоящий интернациональный каст: Милош Бикович, Ирина Алферова, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Художники по костюмам и декорации сделали эпоху 30-х живой и осязаемой: каждая деталь, от шелковых платьев до оружия, продумана до мелочей.

Китайский успех

4 сентября в Китае пройдёт официальная премьера, а 6 сентября картина выйдет в широкий прокат. Самое важное — фильм получил «печать дракона»: этот статус позволяет показывать его как местное кино, а значит, без ограничений по числу экранов.

Такой шанс получают единицы зарубежных фильмов — и это уже превращает «Красный шёлк» в легенду. В России интерес к Поднебесной растёт, но теперь и Китай отвечает взаимностью.

Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов.