Мы нашли замену Острым козырькам – это мощная историческая драма с гангстерами и вайбом Гая Ричи

26 января 2026 15:54
Боксёры-иммигранты, суровые гангстеры и звезда "Переходного возраста" в касте.

«Острые козырьки» закончились в 2022 году, а фильм-продолжение «Бессмертный» с Киллианом Мёрфи выйдет только в марте 2026-го. Поклонникам фирменного стиля Стивена Найта — мрачных исторических драм с харизматичными бандитами — приходилось чем-то заполнять эту паузу. И похоже, замена нашлась.

Сериал «Тысяча ударов» от того же Найта вернулся со вторым сезоном 9 января и сейчас занимает пятое место в мировом топ-10 Disney+. Он входит в десятку самых популярных проектов платформы сразу в 35 странах, включая Великобританию, Ирландию и ряд европейских государств.

Действие разворачивается в лондонском Ист-Энде 1880-х. В центре сюжета — «Сорок слонов», женская преступная группировка, промышляющая кражами и мошенничеством. Их интересы пересекаются с королём местного подпольного бокса на голых кулаках.

Параллельно за выживание борются недавний иммигрант с Ямайки, мечтающий стать укротителем львов, и его близкий друг — оба оказываются втянуты в конфликт между враждующими сторонами.

Среди актёров — Эрин Догерти, Малахи Кирби, Стивен Грэм, знакомый теперь уже всем и каждому благодаря сериалу «Переходный возраст», и Дэниел Мэйс. Во втором сезоне к касту присоединились Нед Деннехи и Кэтрин Маккормак.

Критики приняли сериал тепло: первый сезон получил 88% на Rotten Tomatoes, второй — уже 93%. Рецензенты хвалят постановку за напряжённую атмосферу, сильные актёрские работы (особенно Догерти) и фирменную жёсткость Найта. Интересно, что в России рейтинги у сериала куда как скромнее: посмотрели его лишь единицы, а оценка держится на уровне 6.6 из 10.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
