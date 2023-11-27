«Мы на Красной площади!»: как Пугачева с детьми весело провела время в Москве

Алла Пугачева после своего отъезда в Израиль редко возвращается на родину. Она выбирает лишь самые важные даты и, например, прилетала почтить память Валентина Юдашкина на его похоронах. А также в один из приездов решила показать своим детям Красную площадь.

Во время последнего путешествия в Россию Гарри и Лиза вместе с мамой и близкими друзьями семьи отправились гулять по центру столицы. Знаменитости посетили Красную площадь и все главные достопримечательности, о чем рассказал в социальных сетях дизайнер Игорь Гуляев, сопровождавший их весь день.

«Ребята, мы на Красной площади!» — заявляла счастливая Пугачева в одном из роликов.

В итоге наследники артистки остались довольны путешествием. После они уже не возвращались в Москву и при первой возможности поступили в израильскую гимназию, где совсем скоро у них начнется новый учебный год.