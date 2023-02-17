Мы могли остаться без шедевра: кто на самом деле спас фильм «Москва слезам не верит»

Сегодня «Москва слезам не верит» — один из самых прославленных фильмов эпохи СССР, известный во всем мире. После выхода на советские экраны картина стала народным хитом, однако руководство партии далеко не сразу решило показать ленту зрителям.

Дело в том, что худсовет студии «Мосфильм» не остался в восторге от фильма Владимира Меньшова. Режиссеру предъявили множество претензий, а особенно цензорам не понравились многочисленные интимные сцены. Чиновники уже решили официально запретить ленту, но в один день ситуация кардинально изменилось.

Как оказалось, «Москва слезам не верит» понравилась самому Леониду Брежневу. Он посмотрел фильм, так как не отказывал себе в удовольствии следить за отечественным кино, и остался в восторге от картины. Генеральный секретарь тут же позвонил в худсовет и велел снять с фильма все ограничения, после чего картина и отправилась сначала в кинотеатры, а потом — на премию «Оскар».