Мы как жуки в янтаре: «Парк Юрского периода» не сможет стать реальностью лишь по одной причине — вот что мешает учёным клонировать динозавров

В кино снова зазвучал рёв тираннозавра — «Мир Юрского периода: Возрождение» только что вышел в прокат, и у многих зрителей снова ожила мечта: а что, если однажды мы и правда выведем динозавров в пробирке? Увы, фанатам «Парка Юрского периода» придётся смириться — эта фантазия так и останется фантазией. И всё из-за одной упрямой штуки: ДНК.

Янтарь — не лучший холодильник

В легендарном фильме Спилберга учёные достали ДНК динозавра из комара, который напился древней крови и застыл в янтаре. Идея эффектная, но у природы свои правила: янтарь — не сверхнадёжный сейф, а скорее липкий гроб для генетики.

Как пишет Habr, ещё в 2012 году учёные рассчитали, что каждые 521 год половина ДНК разрушается. Даже если заморозить всё при -5 °C, через 6-7 миллионов лет цепочки ДНК распадутся окончательно. А динозавры-то вымерли 66 миллионов лет назад!

Даже если бы вы нашли идеального комара с полной порцией динозавровой крови, большая часть генетического кода была бы мертва и разрушена ещё до того, как насекомое полностью поглотил янтарь. Смола быстро высушивает мягкие ткани, и всё — до свидания, ДНК.

Клонировать не из чего

Клонирование — это не магия. Это значит взять целое ядро клетки с полным набором генетической информации и пересадить его в яйцеклетку близкого родственника. С овечкой Долли всё сработало, потому что у нас была живая овца — с динозаврами таких доноров нет. Найти подходящее животное для «вынашивания» тоже почти невозможно.

Ближайшие родственники динозавров — птицы. Но птицы за миллионы лет изменились так сильно, что подогнать их под древний геном — задача не просто сложная, а научно-фантастическая.

Попытка №2: «Курозавр»

Есть ещё один путь — сделать динозавра не из янтаря, а из… курицы. Да, буквально. Для этого палеонтолог Джек Хорнер, прототип доктора Гранта из «Парка Юрского периода», запустил проект Chickenosaurus.

Идея простая: у птиц до сих пор «спят» гены динозавров. Если покопаться в ДНК курицы, можно «нарастить» им хвост, зубы и когти. В 2020 году Хорнер радостно писал, что «мы на пороге», а в 2023 заявил, что они наконец поняли, как у птиц исчез хвост. Значит ли это, что скоро у нас будут мини-велоцирапторы на заднем дворе? Вряд ли. Даже если всё получится, это будет всё та же курица — просто с хвостом и зубами.

Так в чём главная причина?

Ключевой стоп-фактор всё тот же: ДНК не живёт вечно. Мы можем клонировать овечек и быков, но только пока у нас есть целая клетка с живым ядром. Древние динозавры — не мамонты, у которых в вечной мерзлоте ещё можно найти уцелевшие клетки. Янтарь — слишком ненадёжный «флеш-накопитель». И пока учёные бьются над расшифровкой хотя бы мамонтовой шерсти, до трицератопса им ещё дальше, чем до Луны пешком.

Так что да, жаль — на экскурсию в «Парк Юрского периода» мы не попадём. Но зато останемся в безопасности: если бы кто-то и правда воскресил тираннозавра, очень может быть, что дальше наш с вами фильм превратился в беспощадный слэшер.

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