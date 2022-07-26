«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг

91-летний Иван Краско назвал себя старым другом Пугачевой. По его словам, с Примадонной он познакомился еще в 90-х после одного из спектаклей в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Краско уверяет, что свел своего сокурсника Илью Резника с певицей, посоветовав им развивать совместное творчество. Впоследствии актер даже получил от дуэта собственную песню «Иван Иванович», которую ему часто напевала при встрече Алла. Также Краско отметил выдающиеся актерские задатки Примадонны, посетовав, что у нее не было шанса их развить.

На правах близкого знакомого Краско в беседе с порталом Prozvezd порассуждал и о будущем Пугачевой. Он выразил уверенность, что артистка уже скоро вернется в Россию. Актер подчеркнул, что талант звезды такого уровня, как Пугачева, будет востребован в любой стране, но именно на родине ее ждут миллионы фанатов. Иван Иванович тоже надеется на скорую встречу с подругой.

«Мы еще споем», — заявил он.

Напомним, с начала марта Алла Пугачева проживает за границей. Сначала вместе с семьей она находилась в Израиле, а теперь отдыхает в Латвии.