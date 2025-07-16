Мы еще даже не на середине: финал «Монолога фармацевта» зрители увидят не раньше 2031 года — и то, если очень повезёт

Недавно на Reddit фанаты «Монолога фармацевта» рассчитали, что впереди нас ждут как минимум четыре сезона одного из самых популярных тайтлов современности. Конечно, если шоураннеры планируют догнать и экранизировать всю лайт-новеллу (The Apothecary Diaries). Сейчас адаптированы только первые четыре тома — именно на них закончился второй сезон 4 июля 2025 года серией «The Beginning».

Оба сезона шли с примерным разрывом в полтора года: первый стартовал 21 октября 2023-го, второй — 10 января 2025-го. Если авторы сохранят этот ритм, то финал истории Маомао можно ждать не раньше 2031-го — при очень хорошем раскладе и при условии, что сериал не прикроют на полпути.

На Reddit поклонники гадают: не решат ли продюсеры остановиться после следующего сезона, пока сериал на пике популярности.

«Если не закончат после этого сезона, пусть уже идут до конца 12-го тома — иначе нормальной точки завершения не найти», — настаивают скептики.

Другие верят, что аниме окупается и живёт на полках японских магазинов: мерч с Маомао и Джинши продаётся так же бойко, как и сами книги — лайт-новелла разошлась тиражом свыше 40 миллионов копий.

Финал второго сезона подкинул крючков для продолжения: Маомао больше не нужна как дегустатор ядов и может вернуться в квартал удовольствий — или остаться с Джинши. Что она выберет, зрители узнают, если дождутся. Главное — чтобы студия не бросила это шоу посреди дороги к императорскому дворцу.

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