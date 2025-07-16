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Мы еще даже не на середине: финал «Монолога фармацевта» зрители увидят не раньше 2031 года — и то, если очень повезёт

16 июля 2025 08:56
Мы еще даже не на середине: финал «Монолога фармацевта» зрители увидят не раньше 2031 года — и то, если очень повезёт

Есть риски, что проект закроют задолго до конца.

Недавно на Reddit фанаты «Монолога фармацевта» рассчитали, что впереди нас ждут как минимум четыре сезона одного из самых популярных тайтлов современности. Конечно, если шоураннеры планируют догнать и экранизировать всю лайт-новеллу (The Apothecary Diaries). Сейчас адаптированы только первые четыре тома — именно на них закончился второй сезон 4 июля 2025 года серией «The Beginning».

Оба сезона шли с примерным разрывом в полтора года: первый стартовал 21 октября 2023-го, второй — 10 января 2025-го. Если авторы сохранят этот ритм, то финал истории Маомао можно ждать не раньше 2031-го — при очень хорошем раскладе и при условии, что сериал не прикроют на полпути.

На Reddit поклонники гадают: не решат ли продюсеры остановиться после следующего сезона, пока сериал на пике популярности.

Мы еще даже не на середине: финал «Монолога фармацевта» зрители увидят не раньше 2031 года — и то, если очень повезёт

«Если не закончат после этого сезона, пусть уже идут до конца 12-го тома — иначе нормальной точки завершения не найти», — настаивают скептики.

Другие верят, что аниме окупается и живёт на полках японских магазинов: мерч с Маомао и Джинши продаётся так же бойко, как и сами книги — лайт-новелла разошлась тиражом свыше 40 миллионов копий.

Финал второго сезона подкинул крючков для продолжения: Маомао больше не нужна как дегустатор ядов и может вернуться в квартал удовольствий — или остаться с Джинши. Что она выберет, зрители узнают, если дождутся. Главное — чтобы студия не бросила это шоу посреди дороги к императорскому дворцу.

Ранее мы также писали: Не для детей? Что за странная сцена с Маомао и Дженьши была в финале «Монолога фармацевта»

Фото: Кадр из аниме «Монолог фармацевта»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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3 комментария
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