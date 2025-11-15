Меню
«Мы должны сказать его имя»: единицы помнят, как звали Мистера Бига из «Секса в большом городе» – войдете ли вы в их число?

15 ноября 2025 13:48
Этот секрет раскрыли лишь в финале сериала, а фамилию – еще позже.

Актер Крис Нот многим запомнился ролью обаятельного Мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе». В русском дубляже его прозвали «Мужчиной мечты» Кэрри Брэдшоу – тем самым идеалом, с которым у главной героини сложились самые страстные, мучительные и неоднозначные отношения.

Трудно поверить, но этому красавцу и символу мужской притягательности 13 ноября исполнился уже 71 год. И его день рождения – отличный повод углубиться в главную тайну сериала: а как же на самом деле звали Мистера Бига?

Эта интрига не давала покоя зрителям долгие годы и была раскрыта лишь в последней серии финального сезона. Помните момент, когда Биг звонит Кэрри? Тогда-то на экране ее гламурного телефона и высвечивается самое обычное, даже заурядное имя – Джон.

Почему «Мужчину мечты» зовут именно так? Об этом создатели рассказали спустя целых 13 лет после завершения сериала. Но не ждите здесь какую-то захватывающую историю, решение оказалось довольно спонтанным и ни к чему не отсылает.

Исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг признался:

«В моей голове у него вообще не было имени. Однажды я просто сказал всем сценаристам, что его зовут Джон, и они такие: "Какого черта?". А я ответил: "Теперь мы должны сказать его имя, теперь он реален"».

Кстати, полное имя героя – Джон Джеймс Престон. Оно было раскрыто в фильме «Секс в большом городе», вышедшем в 2008-м году. Теперь у вас на одну загадку меньше.

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
