«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»

Экранизация классики — всегда риск. Но когда дело доходит до «Грозового перевала» Эмили Бронте, риск увеличивается вдвое: у романа, впервые опубликованного в 1847 году, есть своя армия поклонников, ревностно относящихся к каждой детали.

Поэтому неудивительно, что новый фильм с Джейкобом Элорди и Марго Робби в главных ролях, который выйдет в феврале 2026 года, вызвал бурю споров еще до премьеры.

Трейлер стал камнем преткновения

Первые кадры зрители ждали с трепетом, но увиденное многих озадачило. Здесь викторианская Англия, а на фоне совершенно неуместно звучит довольно попсовый трек от Charli XCX.

В сочетании с откровенными сценами трейлер скорее напоминает перезапуск фильма «Пятьдесят оттенков серого» в декорациях XIX века, чем историю о разрушительной любви и предрассудках.

Мы читали одну и ту же книгу? Она была мрачной, мучительной, а их история любви — токсичной, — негодуют фанаты в Сети.

Кастинг: новый «эффект Снейпа»

В случае с «Гарри Поттером» многие сомневаются в кандидатуре Паапа Эссьеду в роли Снейпа, который описывается бледным и худющим в книгах. С Элорди ситуация обратная: поклонники романа считают его слишком «глянцевым» для роли Хитклиффа.

По тексту Бронте, герой описан как «темнокожий цыган» с «черными глазами». Его происхождение — важная часть характера, ведь тема расовых предрассудков определяет его трагическую судьбу. Поэтому выбор белого актера на главную роль многие восприняли как игнорирование авторского замысла.

Я смотрю на Джейкоба Элорди и вижу лишь карикатуру и фундаментальное непонимание исходного материала, — возмущаются поклонники.

Не меньше вопросов вызвал возраст актеров. Робби и Элорди на момент съемок — 34 и 27 лет. В романе же Кэтрин умирает в 19, а ее отношения с Хитклиффом начинаются, когда они оба еще подростки.

Что будет с историей?

Опасения фанатов связаны не только с кастингом и музыкой. Эротичный тон тизера вызвал тревогу, что создатели могут упростить сюжет до страстной драмы и потерять глубину романа: темы социального неравенства, расизма и скрытого насилия, которые делают «Грозовой перевал» классикой.

Мировая премьера фильма назначена на 11 февраля, а в США лента выйдет 13 февраля — аккурат к Дню святого Валентина. Не очень тактично, ведь любовная история Бронте — одна из самых мрачных в жанре.

