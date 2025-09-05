Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»

«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»

5 сентября 2025 18:36
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»

Авторы слишком увлеклись эротическим подтекстом.

Экранизация классики — всегда риск. Но когда дело доходит до «Грозового перевала» Эмили Бронте, риск увеличивается вдвое: у романа, впервые опубликованного в 1847 году, есть своя армия поклонников, ревностно относящихся к каждой детали.

Поэтому неудивительно, что новый фильм с Джейкобом Элорди и Марго Робби в главных ролях, который выйдет в феврале 2026 года, вызвал бурю споров еще до премьеры.

Трейлер стал камнем преткновения

Первые кадры зрители ждали с трепетом, но увиденное многих озадачило. Здесь викторианская Англия, а на фоне совершенно неуместно звучит довольно попсовый трек от Charli XCX.

В сочетании с откровенными сценами трейлер скорее напоминает перезапуск фильма «Пятьдесят оттенков серого» в декорациях XIX века, чем историю о разрушительной любви и предрассудках.

Мы читали одну и ту же книгу? Она была мрачной, мучительной, а их история любви — токсичной, — негодуют фанаты в Сети.

Кастинг: новый «эффект Снейпа»

В случае с «Гарри Поттером» многие сомневаются в кандидатуре Паапа Эссьеду в роли Снейпа, который описывается бледным и худющим в книгах. С Элорди ситуация обратная: поклонники романа считают его слишком «глянцевым» для роли Хитклиффа.

По тексту Бронте, герой описан как «темнокожий цыган» с «черными глазами». Его происхождение — важная часть характера, ведь тема расовых предрассудков определяет его трагическую судьбу. Поэтому выбор белого актера на главную роль многие восприняли как игнорирование авторского замысла.

Я смотрю на Джейкоба Элорди и вижу лишь карикатуру и фундаментальное непонимание исходного материала, — возмущаются поклонники.

«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»

Не меньше вопросов вызвал возраст актеров. Робби и Элорди на момент съемок — 34 и 27 лет. В романе же Кэтрин умирает в 19, а ее отношения с Хитклиффом начинаются, когда они оба еще подростки.

Что будет с историей?

Опасения фанатов связаны не только с кастингом и музыкой. Эротичный тон тизера вызвал тревогу, что создатели могут упростить сюжет до страстной драмы и потерять глубину романа: темы социального неравенства, расизма и скрытого насилия, которые делают «Грозовой перевал» классикой.

Мировая премьера фильма назначена на 11 февраля, а в США лента выйдет 13 февраля — аккурат к Дню святого Валентина. Не очень тактично, ведь любовная история Бронте — одна из самых мрачных в жанре.

Ранее мы писали: Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале

Фото: Кадры из фильма «Грозовой перевал» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла Читать дальше 6 сентября 2025
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось «Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось Читать дальше 5 сентября 2025
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось Читать дальше 5 сентября 2025
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала Читать дальше 5 сентября 2025
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4» Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4» Читать дальше 5 сентября 2025
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале Читать дальше 4 сентября 2025
Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно Читать дальше 4 сентября 2025
«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась «Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась Читать дальше 4 сентября 2025
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик Читать дальше 4 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше