Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мы – Миллеры 2» зрители ждут 13 лет, и сценарий уже готов: выяснили, снимут ли сиквел самой убойной комедии 2010-х

«Мы – Миллеры 2» зрители ждут 13 лет, и сценарий уже готов: выяснили, снимут ли сиквел самой убойной комедии 2010-х

26 января 2026 19:06
«Мы – Миллеры 2» зрители ждут 13 лет, и сценарий уже готов: выяснили, снимут ли сиквел самой убойной комедии 2010-х

Актеры подтверждают: продолжение обсуждалось на самом верху.

Почти 300 миллионов долларов в прокате при бюджете в 37 – «Мы – Миллеры» 2013 года стали последним рубежом золотой эпохи больших студийных комедий. Фильм, который подарил нам сценку про «1000 песо» и идеальную химию между актерами. Казалось, сиквел не за горами. Даже сценариста нанимали! А затем все стихло.

Стихло настолько, что теперь Уилл Поултер разводит руками:

«Был разговор, но, думаю, этого не случится. Я-то теперь слишком стар».

Его персонажу, Кенни, в фильме 18. Сейчас Поултеру за 30. Даже для комедийной условности сложновато выдать его за сына Судейкиса и Энистон, которые и сами-то за это время не помолодели (но все еще выглядят потрясающе!). Но дело не только в возрасте.

«Мы – Миллеры 2» зрители ждут 13 лет, и сценарий уже готов: выяснили, снимут ли сиквел самой убойной комедии 2010-х

Звёздный квартет после 2013 года разлетелся по разным орбитам.

Судейкис получил всемирную славу благодаря «Тед Лассо». Энистон вернула себе статус королевы ромкома и драмы в «Утреннем шоу». Карьера Поултера взлетела с ролями в «Выжившем», «Солнцестоянии» и блокбастерах Marvel.

Собрать их всех сейчас под одной крышей «фальшивого дома на колёсах» – задача почти нереальная по логистике и бюджету.

Да и Энистон как-то заметила, что планы по сиквелу просто «куда-то испарились». И в этом нет трагедии.

«Мы – Миллеры» остались идеальной комедией, который появилась на стыке эпох, не стеснялась шутить обо всем, а теперь стал эталонным «комфорт-фудом», к которому можно возвращаться хотя бы раз в год.

Фото: Кадр из фильма «Мы - Миллеры» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума Читать дальше 15 февраля 2026
«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда «Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше