«Мы – Миллеры 2» зрители ждут 13 лет, и сценарий уже готов: выяснили, снимут ли сиквел самой убойной комедии 2010-х

Почти 300 миллионов долларов в прокате при бюджете в 37 – «Мы – Миллеры» 2013 года стали последним рубежом золотой эпохи больших студийных комедий. Фильм, который подарил нам сценку про «1000 песо» и идеальную химию между актерами. Казалось, сиквел не за горами. Даже сценариста нанимали! А затем все стихло.

Стихло настолько, что теперь Уилл Поултер разводит руками:

«Был разговор, но, думаю, этого не случится. Я-то теперь слишком стар».

Его персонажу, Кенни, в фильме 18. Сейчас Поултеру за 30. Даже для комедийной условности сложновато выдать его за сына Судейкиса и Энистон, которые и сами-то за это время не помолодели (но все еще выглядят потрясающе!). Но дело не только в возрасте.

Звёздный квартет после 2013 года разлетелся по разным орбитам.

Судейкис получил всемирную славу благодаря «Тед Лассо». Энистон вернула себе статус королевы ромкома и драмы в «Утреннем шоу». Карьера Поултера взлетела с ролями в «Выжившем», «Солнцестоянии» и блокбастерах Marvel.

Собрать их всех сейчас под одной крышей «фальшивого дома на колёсах» – задача почти нереальная по логистике и бюджету.

Да и Энистон как-то заметила, что планы по сиквелу просто «куда-то испарились». И в этом нет трагедии.

«Мы – Миллеры» остались идеальной комедией, который появилась на стыке эпох, не стеснялась шутить обо всем, а теперь стал эталонным «комфорт-фудом», к которому можно возвращаться хотя бы раз в год.