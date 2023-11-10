Музыкальные пристрастия Высоцкого многих удивят: не поверите, кто переплюнул бардов

О том, каких женщин любил Владимир Высоцкий, фанатам известно все. Но о том, какой музыкой он заслушивался, не ведают даже преданные поклонники. О своих вкусах артист помалкивал, так что сведения получились отрывочные и разрозненные.

Одно известно точно: Высоцкий с большим пренебрежением относился к эстраде. И «популярную» музыку не любил и отвергал. Но, оказывается, был приверженцем классической. Правда, очень избирательно. Бард обожал Фридерика Шопена. Почему в поле зрения Высоцкого не попали, например, Бах или Моцарт, широкой публике доподлинно не ясно.

Многие, правда, провели культурную параллель: Высоцкий любил две страны — Францию и Польшу. Шопен имел корни как раз этих двух государств. А еще композитор любил баллады. Певец, как известно, питал к ним такую же рьяную страсть. Возможно, эта общность взглядов и трогательная лирика стали краеугольным камнем в формировании симпатии к творчеству Шопена у молодого Высоцкого.