Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

Две серии пролетели в момент, и дальше, кажется, будет только веселее.

На КИОН стартовал сериал «Тоннель», от которого, кажется, никто не ждал особого «огня». Но в первых отзывах сериал называют «нашим скандинавским детективом», твердят, что «не без огрехов, зато с тем самым вайбом». Повелся, посмотрел два эпизода – и согласен с каждым предыдущим комментарием.

О чем это, в двух словах

Елизавета Боярская играет Светлану Суворову – принципиальную таможенницу на русско‑финской границе. Ее мир рушится, когда непутевый муж (Сергей Гилев) попадает в плен к финской ОПГ.

А тут еще находка: таинственный тоннель, ведущий за границу, – видимо, дело рук погибшего отца Светланы. Теперь ей придется выбирать: следовать закону или спасать семью.

Темп и атмосфера: быстро, холодно, с характером

Первое, что бросается в глаза, – бодрый темпоритм. Уже в первые десять минут понятно: героиня не всегда будет держаться за свои принципы. А к концу второй серии становится ясно: ради семьи она готова пойти и против закона.

Зрители отмечают: «Тоннель» цепляет атмосферой северного нуара – холодные пейзажи, приглушенные тона, ощущение постоянной угрозы. Визуал приятный, несколько раз хотелось поставить на паузу и сделать скриншот – чем не показатель качества?

«Сериал очень понравился, такой типичный скандинавский нуар», – отмечает одна из зрительниц.

Герои: неидеальные, но с харизмой

Светлана Суворова – не робот на службе, а человек с разбитой душой. Она разрывается между долгом и любовью, между принципами и необходимостью действовать вне закона. Боярская играет тонко: мимика, жесты, мелкие детали – все складывается в объемный образ.

Сергей Гилев в роли мужа‑авантюриста – обаятельный раздолбай, за которым интересно наблюдать. Дмитрий Страхов, по мнению зрителей, напоминает «праймового Максима Матвеева в сериале “Метод”», но это не портит впечатления.

А вот к Таисье Калининой у части зрителей отношение неоднозначное: некоторые, как блогер Павел Городницкий, устали от ее «пубертатного» амплуа – тут и «Олдскул» с «Как приручить лису», и что только не, хотя признают – актриса не виновата в своей востребованности.

Что смущает: условности и вопросы без ответов

Не все в «Тоннеле» выдерживает проверку на реалистичность. Самый очевидный момент – сам тоннель, который тридцать лет оставался незамеченным на границе. Зрители иронизируют:

«Героиня очень много лет не знала, что у нее рядом с домом есть тоннель, ведущий в Финляндию. Это прям смешно!»

Есть и другие условности, но они не ломают повествование – во многом благодаря динамичному сюжету. Как отмечают в обзорах, лишних, не влияющих на сюжет сцен нет.

Почему стоит смотреть: драйв и детали

«Тоннель» не пытается быть реалистичным – он делает ставку на напряжение, характеры и атмосферу. Вот что цепляет лично меня:

Музыка. Финские мелодии в титрах и эпизодах создают нужное настроение.

Финские мелодии в титрах и эпизодах создают нужное настроение. Озвучка. Диалоги на финском не превращены в субтитры – это добавляет натуральности.

Диалоги на финском не превращены в субтитры – это добавляет натуральности. Юмор. Во второй серии появляются легкие шутки, разбавляющие мрачную атмосферу («И пятьсот эскимо»).

Во второй серии появляются легкие шутки, разбавляющие мрачную атмосферу («И пятьсот эскимо»). Флешбеки. Воспоминания из детства героини добавляют глубины ее образу.

«Как же я со всего в “Тоннеле” кайфую! С Лизы, которая так естественно ведет себя, принимает решения, пытается все правильно сделать…»

Итог: еще не шедевр, но уже зацепило

«Тоннель» – это не безупречный триллер, а энергичный, местами наивный, но обаятельный сериал с атмосферой северного нуара. Он не перегружает зрителя философией, зато держит в напряжении и радует живыми персонажами.

Если вы хотите чего‑то динамичного, что можно включить, особо не думая о реализме – «Тоннель» может стать отличным выбором. Пока вопросов больше, чем ответов, но именно это и заставляет ждать продолжения.

