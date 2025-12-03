Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

На КИОН стартовал сериал «Тоннель», от которого, кажется, никто не ждал особого «огня». Но в первых отзывах сериал называют «нашим скандинавским детективом», твердят, что «не без огрехов, зато с тем самым вайбом». Повелся, посмотрел два эпизода – и согласен с каждым предыдущим комментарием.
О чем это, в двух словах
Елизавета Боярская играет Светлану Суворову – принципиальную таможенницу на русско‑финской границе. Ее мир рушится, когда непутевый муж (Сергей Гилев) попадает в плен к финской ОПГ.
А тут еще находка: таинственный тоннель, ведущий за границу, – видимо, дело рук погибшего отца Светланы. Теперь ей придется выбирать: следовать закону или спасать семью.
Темп и атмосфера: быстро, холодно, с характером
Первое, что бросается в глаза, – бодрый темпоритм. Уже в первые десять минут понятно: героиня не всегда будет держаться за свои принципы. А к концу второй серии становится ясно: ради семьи она готова пойти и против закона.
Зрители отмечают: «Тоннель» цепляет атмосферой северного нуара – холодные пейзажи, приглушенные тона, ощущение постоянной угрозы. Визуал приятный, несколько раз хотелось поставить на паузу и сделать скриншот – чем не показатель качества?
«Сериал очень понравился, такой типичный скандинавский нуар», – отмечает одна из зрительниц.
Герои: неидеальные, но с харизмой
Светлана Суворова – не робот на службе, а человек с разбитой душой. Она разрывается между долгом и любовью, между принципами и необходимостью действовать вне закона. Боярская играет тонко: мимика, жесты, мелкие детали – все складывается в объемный образ.
Сергей Гилев в роли мужа‑авантюриста – обаятельный раздолбай, за которым интересно наблюдать. Дмитрий Страхов, по мнению зрителей, напоминает «праймового Максима Матвеева в сериале “Метод”», но это не портит впечатления.
А вот к Таисье Калининой у части зрителей отношение неоднозначное: некоторые, как блогер Павел Городницкий, устали от ее «пубертатного» амплуа – тут и «Олдскул» с «Как приручить лису», и что только не, хотя признают – актриса не виновата в своей востребованности.
Что смущает: условности и вопросы без ответов
Не все в «Тоннеле» выдерживает проверку на реалистичность. Самый очевидный момент – сам тоннель, который тридцать лет оставался незамеченным на границе. Зрители иронизируют:
«Героиня очень много лет не знала, что у нее рядом с домом есть тоннель, ведущий в Финляндию. Это прям смешно!»
Есть и другие условности, но они не ломают повествование – во многом благодаря динамичному сюжету. Как отмечают в обзорах, лишних, не влияющих на сюжет сцен нет.
Почему стоит смотреть: драйв и детали
«Тоннель» не пытается быть реалистичным – он делает ставку на напряжение, характеры и атмосферу. Вот что цепляет лично меня:
- Музыка. Финские мелодии в титрах и эпизодах создают нужное настроение.
- Озвучка. Диалоги на финском не превращены в субтитры – это добавляет натуральности.
- Юмор. Во второй серии появляются легкие шутки, разбавляющие мрачную атмосферу («И пятьсот эскимо»).
- Флешбеки. Воспоминания из детства героини добавляют глубины ее образу.
«Как же я со всего в “Тоннеле” кайфую! С Лизы, которая так естественно ведет себя, принимает решения, пытается все правильно сделать…»
Итог: еще не шедевр, но уже зацепило
«Тоннель» – это не безупречный триллер, а энергичный, местами наивный, но обаятельный сериал с атмосферой северного нуара. Он не перегружает зрителя философией, зато держит в напряжении и радует живыми персонажами.
Если вы хотите чего‑то динамичного, что можно включить, особо не думая о реализме – «Тоннель» может стать отличным выбором. Пока вопросов больше, чем ответов, но именно это и заставляет ждать продолжения.
