Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

3 декабря 2025 09:54
Кадр из сериала «Тоннель»

Две серии пролетели в момент, и дальше, кажется, будет только веселее.

На КИОН стартовал сериал «Тоннель», от которого, кажется, никто не ждал особого «огня». Но в первых отзывах сериал называют «нашим скандинавским детективом», твердят, что «не без огрехов, зато с тем самым вайбом». Повелся, посмотрел два эпизода – и согласен с каждым предыдущим комментарием.

О чем это, в двух словах

Елизавета Боярская играет Светлану Суворову – принципиальную таможенницу на русско‑финской границе. Ее мир рушится, когда непутевый муж (Сергей Гилев) попадает в плен к финской ОПГ.

А тут еще находка: таинственный тоннель, ведущий за границу, – видимо, дело рук погибшего отца Светланы. Теперь ей придется выбирать: следовать закону или спасать семью.

Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

Темп и атмосфера: быстро, холодно, с характером

Первое, что бросается в глаза, – бодрый темпоритм. Уже в первые десять минут понятно: героиня не всегда будет держаться за свои принципы. А к концу второй серии становится ясно: ради семьи она готова пойти и против закона.

Зрители отмечают: «Тоннель» цепляет атмосферой северного нуара – холодные пейзажи, приглушенные тона, ощущение постоянной угрозы. Визуал приятный, несколько раз хотелось поставить на паузу и сделать скриншот – чем не показатель качества?

«Сериал очень понравился, такой типичный скандинавский нуар», – отмечает одна из зрительниц.

Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

Герои: неидеальные, но с харизмой

Светлана Суворова – не робот на службе, а человек с разбитой душой. Она разрывается между долгом и любовью, между принципами и необходимостью действовать вне закона. Боярская играет тонко: мимика, жесты, мелкие детали – все складывается в объемный образ.

Сергей Гилев в роли мужа‑авантюриста – обаятельный раздолбай, за которым интересно наблюдать. Дмитрий Страхов, по мнению зрителей, напоминает «праймового Максима Матвеева в сериале “Метод”», но это не портит впечатления.

А вот к Таисье Калининой у части зрителей отношение неоднозначное: некоторые, как блогер Павел Городницкий, устали от ее «пубертатного» амплуа – тут и «Олдскул» с «Как приручить лису», и что только не, хотя признают – актриса не виновата в своей востребованности.

Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

Что смущает: условности и вопросы без ответов

Не все в «Тоннеле» выдерживает проверку на реалистичность. Самый очевидный момент – сам тоннель, который тридцать лет оставался незамеченным на границе. Зрители иронизируют:

«Героиня очень много лет не знала, что у нее рядом с домом есть тоннель, ведущий в Финляндию. Это прям смешно!»

Есть и другие условности, но они не ломают повествование – во многом благодаря динамичному сюжету. Как отмечают в обзорах, лишних, не влияющих на сюжет сцен нет.

Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

Почему стоит смотреть: драйв и детали

«Тоннель» не пытается быть реалистичным – он делает ставку на напряжение, характеры и атмосферу. Вот что цепляет лично меня:

  • Музыка. Финские мелодии в титрах и эпизодах создают нужное настроение.
  • Озвучка. Диалоги на финском не превращены в субтитры – это добавляет натуральности.
  • Юмор. Во второй серии появляются легкие шутки, разбавляющие мрачную атмосферу («И пятьсот эскимо»).
  • Флешбеки. Воспоминания из детства героини добавляют глубины ее образу.

«Как же я со всего в “Тоннеле” кайфую! С Лизы, которая так естественно ведет себя, принимает решения, пытается все правильно сделать…»

Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно

Итог: еще не шедевр, но уже зацепило

«Тоннель» – это не безупречный триллер, а энергичный, местами наивный, но обаятельный сериал с атмосферой северного нуара. Он не перегружает зрителя философией, зато держит в напряжении и радует живыми персонажами.

Если вы хотите чего‑то динамичного, что можно включить, особо не думая о реализме – «Тоннель» может стать отличным выбором. Пока вопросов больше, чем ответов, но именно это и заставляет ждать продолжения.

Ранее мы писали: Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами – Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать

Фото: Кадры из сериала «Тоннель»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Читать дальше 8 декабря 2025
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть «Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть Читать дальше 8 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать Читать дальше 10 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году «Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше