Мужской гарем: женщинам этих знаков Зодиака не хватает одного партнера

За представительницами этих знаков нужен глаз да глаз.

О том, что мужчины по своей природе полигамны, известно, вероятно, даже младенцам. Считается, что представителями сильного пола движет древний инстинкт - завоевать сердца как можно большего числа женщин и прослыть истинным мачо. Однако некоторые дамы в этом плане ничуть не уступают джентльменам. Один-единственный партнер не может удовлетворить их запросы, поэтому они отправляются на поиски амурных приключений. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются самые неверные женщины.

Близнецы

С уроженками воздушного знака необходимо держать ухо востро. Никогда не знаешь, какая блажь придет в голову непостоянной Близняшке - сегодня она хранит верность одному-единственному, а завтра ее тянет на поиски пикантных приключений.

При этом представительницы знака, если спросить у них, и сами не смогут объяснить, что заставляет их ходить налево.

С большей долей вероятности причиной станет банальное любопытство - а ну-ка, что там могут предложить другие мужчины?

Лев

Львицы - обладательницы поистине огненного темперамента. Они могут по-настоящему любить своего постоянного партнера, вот только порой рутина и быт убивают остроту и новизну ощущений. Что делает Львица? Правильно, отправляется налево!

Вряд ли избранник Львицы утешится этим фактом, однако астрологи говорят о том, что уроженки этого знака не испытывают глубоких чувств к любовникам.

Скорее уж, им просто хочется искупаться в мужском внимании. почувствовать себя желанной.

Стрелец

Женщина-Стрелец больше всего на свете ценит свободу. Сама гипотетическая мысль о том, что какой-то человек, пусть и вроде бы и любимый, станет посягать на ее независимость, повергает ее в состояние, близкое к панике. Для нее нет ничего страшнее, чем “золотая клетка”.

Представительница огненного знака, оказавшись в паре, все равно время от времени будет вырываться на свободу.

Флирт с другими мужчинами для дамы-Стрельца - своего рода попытка доказать самой себе, что она по-прежнему может делать все, что захочет.

Скорпион

Жизнь с уроженкой водного знака похожа на страстный латиноамериканский сериал. Женщина-Скорпион обожает вызывать у мужчин сильные эмоции, в том числе ревность. Чтобы супруг не забывал, какое сокровище ему досталось, она периодически устраивает ему встряску.

Кроме того, представительницам этого знака нравится раз за разом переживать приятные мгновения ухаживаний.

Ради того, чтобы ощутить себя желанной и обольстительной, дама-Скорпион способна пойти на риск. Страх быть разоблаченной лишь разжигает пламя.