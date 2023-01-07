Мужское лицо и тяжелый взгляд: гляньте, что стало с красавицей-русалкой из «Всплеска»

Часто звезды мирового кино добиваются успеха не благодаря, а вопреки. Одним не хватает таланта, другим — выдающихся внешних данных. Среди вторых оказалась и Дэрил Ханна.

Артистка запомнилась зрителям в образе русалки из фильма «Всплеск», премьера которого состоялась в 1984 году. Тогда многие посчитали знаменитость весьма привлекательной, что было для нее непривычно.

В школьные годы ровесники травили Дэрил из-за того, что она была слишком высокой и худой. Впрочем, это нисколько не помешало Ханне громко заявить о себе и стать актрисой. Вот только популярность не стала спасением от насмешек и критики.

Например, хейтеры твердят, что с годами лицо знаменитости стало еще более мужским, а взгляд — тяжелым. Между тем звезда экрана предпочитает игнорировать едкие замечания в свой адрес и даже не думает ставить карьеру на паузу.