Мужское лицо: глазам не поверите, увидев младшую дочь красотки Деми Мур (фото)

Деми Мур по праву считается одной из главных красоток Голливуда. Своему — теперь уже бывшему — мужу Брюсу Уиллису актриса подарила трех дочерей, но в генетическую лотерею из них выиграли далеко не все.

Больше всего из-за своей внешности комплексовала младшая дочь пары — 28-летняя Таллула. Однажды она честно призналась, что стесняется своего удивительного сходства с отцом. «Меня называют близнецом Брюса, и это мне не нравится. Думаю, что мое мужское лицо — главная причина, по которой я чувствую, что не заслуживаю любви», — подметила дочь «Крепкого орешка».

Однако теперь от неуверенности Таллулы не осталось и следа. Об этом говорит тот факт, что в социальных сетях она опубликовала фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. К слову, прежде подписчикам знаменитости о подобной откровенности оставалось только мечтать.