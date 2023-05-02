Мужские профессии ей по плечу: женщины этого знака Зодиака могут составить конкуренцию сильному полу

И в далеком прошлом, когда о феминизме никто слыхом не слыхивал, и в наши дни были и есть женщины, которые по своим личностным качествам ничуть не уступают представителям сильного пола. При этом они могут не разделять идей о равноправии полов и вообще ничего про них не знать - эти дамы просто выбирают дело, которое им по душе, не оглядываясь на современные тренды. Они нередко приходят в те профессии, которые традиционно считаются мужскими. Рассказываем, об уроженках какого знака идет речь.

Телец

Как отмечают астрологи, представительницы земного знака легко могут составить конкуренцию сильному полу. При этом им вовсе не обязательно быть грубыми и мужеподобными, напротив, дамам-Тельцам свойственны женственность и хрупкость. Но по своим внутренним качествам они ничуть не уступают джентльменам.

Выносливость, бесстрашие, упрямство - когда мы перечисляем все эти черты личности, перед глазами вырисовывается в первую очередь мужской образ.

Однако все эти качества свойственны и женщинам-Тельцам, именно благодаря им уроженки знака могут браться за традиционно мужскую работу и успешно с ней справляться.

Внешность женщины-Тельца обманчива. Глядя на представительницу земной стихии, не стоит думать, что она не в состоянии справиться с руководящей должностью или работой, которая требует серьезных физических затрат и эмоциональной стойкости. Этого добра у дамы-Тельца едва ли не в избытке, на пятерых хватило бы.

Уроженок этого знака нередко можно встретить в кресле начальника крупного предприятия или отдела, в сферах, которые принято считать мужскими - например, в политике, правоохранительных органах, ИТ и многих других.

Женщину-Тельца не смущают предрассудки - она быстро докажет, что находится на своем месте.

Кроме того, дамы-Тельцы выбирают для себя такие профессии, где требуется преобладание разума над эмоциями, умение быстро принимать ответственные решения, просчитывать ситуацию на десяток шагов вперед. Например, в медицине представительницы этого знака добиваются немалых успехов.

Кстати, с сильным полом женщины-Тельцы находят общий язык быстро и легко.

Они воспринимают мужчин в первую очередь как друзей, поэтому нередко испытывают трудности с налаживанием личной жизни. Парни и рады были бы построить отношения с уроженкой знака, но часто она в упор не замечает чужих чувств и игнорирует романтические намеки.