Мужские имена с плохой энергетикой: их обладателям вечно не везёт

В жизни каждого человека на смену белой полосе рано или поздно приходит чёрная. С наступлением такого периода проблемы и неудачи начинают сыпаться на голову несчастного, словно из рога изобилия. Самое главное - что бы ни делал человек, как бы ни пытался все наладить, до тех пор, пока Фортуна снова не смилостивится, у него ничего не получится. Остаётся только покорно ждать, когда же чёрная полоса уйдёт в прошлое. Однако у некоторых людей неблагоприятный период в жизни как будто никогда не заканчивается. Эксперты в сфере эзотерики назвали мужские имена с неблагоприятной энергетикой, обладателям которых постоянно невезет.

Марк

Мужчина, нареченный этим именем, с малых лет отличается скрытным характером. Он убежден, что, стоит ему раскрыть кому-то душу, сразу же станет уязвимым и этим воспользуются в корыстных целях. Поэтому Марк постоянно держит дистанцию даже с близкими родственниками, никому не доверяет.

К сожалению, нельзя сказать, что эта стратегия помогает Марку добиться успеха.

Люди частенько воспринимают его отстраненность за высокомерие, что не добавляет ему очков в глазах окружающих. В результате Марк остается ни с чем - своим поведением он отпугивает от себя людей и удачу.

Тарас

Тарас с самого детства выделяется на фоне окружающих своим нежеланием подчиняться общепринятым правилам. Родителям всегда было трудно совладать с этим мальчиком, наставить его на путь истинный. С возрастом бунтарский дух Тараса только крепнет, он любит демонстрировать свою независимость.

Правда, кроме нее зачастую обладателю имени больше нечем похвастаться.

В силу своего сложного характера Тарас тяжело сходится с людьми, работодателям он кажется несерьезным смутьяном, от которого непонятно, чего ожидать. В поисках своего дела Тарас едва сводит концы с концами.

Борис

Борис хочет быть безусловным лидером. Это упрямый и строгий мужчина, порой даже деспотичный - он хочет, чтобы его всегда и во всем слушались. Тяжелый характер Бориса приносит ему множество проблем на работе - руководство не готово терпеть его постоянные выходки.

В личной жизни обладателю имени тоже не слишком везет.

Девушки не хотят находиться под гнетом жесткого супруга, во всем потакать ему. А потому, стоит представительницам прекрасного пола узнать Бориса получше, они машут ему ручкой. Ему нужно стать мягче и отзывчивее, чтобы Фортуна повернулась лицом.