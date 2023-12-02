Мужская версия Муравьевой: сын советской актрисы похож на нее как две капли воды
Гены пальцем не раздавишь.
Часто зрители не понимают, что видят на экране наследника известного артиста. Даниил Эйдлин лишний раз не афиширует, что его мать — легендарная Ирина Муравьева, поэтому для многих этот факт станет открытием.
Это старший сын знаменитости, которого она родила в браке с режиссером Леонидом Эйдлином. Нет ничего удивительного в том, что, воспитываясь в такой семье, он решил связать свою жизнь с кинематографом.
В копилке актера порядка 40 работ, но сказать, что он пользуется бешеной популярностью, все же нельзя. Режиссеры дают ему преимущественно эпизодические роли. И тем не менее талант звезды сомнений ни у кого не вызывает. Впрочем, с такими генами вряд ли могло быть иначе.
От матери артист унаследовал не только выдающиеся драматические способности, но и внешность. Его смело можно назвать мужской копией Муравьевой — от такого потрясающего сходства мурашки по коже.