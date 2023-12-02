Мужская версия Муравьевой: сын советской актрисы похож на нее как две капли воды

Часто зрители не понимают, что видят на экране наследника известного артиста. Даниил Эйдлин лишний раз не афиширует, что его мать — легендарная Ирина Муравьева, поэтому для многих этот факт станет открытием.

Это старший сын знаменитости, которого она родила в браке с режиссером Леонидом Эйдлином. Нет ничего удивительного в том, что, воспитываясь в такой семье, он решил связать свою жизнь с кинематографом.

В копилке актера порядка 40 работ, но сказать, что он пользуется бешеной популярностью, все же нельзя. Режиссеры дают ему преимущественно эпизодические роли. И тем не менее талант звезды сомнений ни у кого не вызывает. Впрочем, с такими генами вряд ли могло быть иначе.

От матери артист унаследовал не только выдающиеся драматические способности, но и внешность. Его смело можно назвать мужской копией Муравьевой — от такого потрясающего сходства мурашки по коже.