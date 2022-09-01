Мужская версия Гермионы: не поверите, как выглядит брат Эммы Уотсон

Актриса Эмма Уотсон стала всемирно известной практически сразу после показа первого фильма о Гарри Поттере. Ее рыжие кудрявые волосы и цепкие фразы не только навсегда вошли в историю кино, но и показали миллионам девочек со всего света, что прилежно учиться и оставаться популярной ― это не фантазия, а реальность. Но оказывается, что черты лица и волосы актрисы нельзя назвать уникальными. У одного человека как минимум есть то же самое.

Речь о младшем брате актрисы Алексе Уотсоне, который сильно похож на сестру. Когда он играл в фильмах вместе с ней, то гримерам приходилось усиленно скрывать их схожесть. Еще в юношестве парень попал на съемочную площадку фильмов о Гарри Поттере и сидел за одним столом вместе с Эммой. Чтобы зрители не запутались, его волосы специально укладывали гелем, лицо покрывали пудрой и сажали как можно дальше от сестры.

Впоследствии Алекс перестал интересоваться кино и увлекся модой. Он подписал контракт с известным модным домом Burberry и начал попадать на обложки журналов. На снимках мужчине уже не приходится скрывать сходство со своей сестрой. Посмотрев фотографии, можно даже подумать, что это и есть Эмма, но только с короткими волосами и с более суровым взглядом. Ведь форма головы, черты лица и даже рост у родственников практически идентичны.