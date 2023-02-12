«Мужики хотят, бабы завидуют»: вы ахнете при взгляде на младшую дочь Распутиной

Артистка Маша Распутина дважды становилась матерью. В 1985 году на свет появилась ее дочь Лида, а спустя 15 лет — Мария. И если старшая дочь ведет весьма закрытый образ жизни, то младшая наследница знаменитости не перестает напоминать о себе.

Так, 22-летняя Маша прославилась после участия в шоу Андрея Малахова. Наследница певицы раскрыла несколько скандалов, связанных со своей семьей, чем вызвала неоднозначную реакцию своей матери и публики. При этом внимание Маша привлекла не только своими историями, но и внешним видом. Как оказалось, дочь артистки выглядит как настоящая модель.

После выхода шоу в эфир, множество пользователей Сети заинтересовались социальными сетями Распутиной-младшей. В своих блогах знаменитость публикует множество снимков и делится историями из жизни. При этом она прекрасно знает, как привлекательна, и не стесняется напоминать об этом своим поклонникам.