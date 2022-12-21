Мужей от подруги прятала: не поверите, кому со студенческой скамьи завидовала Гурченко

Людмила Гурченко была не из робкого десятка и ради своей цели могла идти по головам. Несмотря на непростой характер, актриса имела близкую подругу, которую, впрочем, также не побоялась ранить.

С Зинаидой Кириенко знаменитость познакомилась, когда училась в театральном. Начинающие артистки сразу нашли общий язык и сохранили свою дружбу на всю жизнь. Лишь после смерти Людмилы Марковны звезда «Тихого Дона» призналась, что часто у нее с приятельницей возникали конфликты.

По словам Кириенко, у Гурченко была слишком высокая самооценка, а год от года ситуация лишь усугублялась. Звезда экрана всегда требовала к себе повышенное внимание, но в то же время часто поступала как неуверенный в себе человек.

Например, Гурченко прятала своих мужей от близкой подруги, красоте которой завидовала. Два раза артистка вышла замуж, не поставив в известность Кириенко, чем немало ее обидела. После этого знаменитости даже перестали на какое-то время общаться, но в итоге снова сблизились.