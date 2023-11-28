Мужеподобная Вяземская из «Собачьего сердца»: вот какой красавицей оказалась актриса

Фильм «Собачье сердце» любим миллионами зрителей. Знаменитая экранизация повести Михаила Булгакова вышла на экраны в 1988 году. Яркие образы профессора Преображенского, пролетария Шарикова, доктора Борменталя, председателя Швондера прочно вошли в отечественную культуру.

Многие помнят, что среди свиты домкома была и женщина по фамилии Вяземская. Дама была одета «по-мужски»: в кожаный плащ и кепку. Роль досталась малоизвестной актрисе Наталье Фоменко. Большинство зрителей не знает, что мужеподобную мадам сыграла настоящая красавица.

Фоменко была слишком женственной, поэтому ее тонкий и мягкий голос даже пришлось переозвучить. Режиссер Владимир Бортко хотел остричь ее длинную косу, но в итоге от стрижки отказались в пользу парика. Увы, «Собачье сердце» не стало для талантливой артистки звездным прорывом: на ее счету чуть больше 10 ролей в кино.