Мужеподобная и с татуировками: как выглядит жена, к которой Леонтьев переехал из России в США

О личной жизни Валерия Леонтьева известно крайне мало. Вероятно, так произошло из-за того, что в молодости артист был кумиром для тысяч женщин. Рассказывать на каждом углу о том, что сердце артиста давно занято было губительно для репутации Казановы и ловеласа. Но на самом деле все было немного иначе. Свою первую и единственную жену Леонтьев встретил, когда ему было всего 23 года.

Правда, Людмила Исакович оказалась девушкой с характером. Уже находясь в браке с артистом, она приняла решение перебраться в США. Уговоры мужа, жизнь которого была сосредоточена только в России, на своенравную Люсю не подействовали. И брак пришлось «переквалифицировать» из традиционного в гостевой.

Скрывать жену Леонтьев может и еще по одной «неловкой» причине. Избранница артиста вовсе не похожа на голливудских перекроенных пластикой красоток. Женщина выглядит весьма эпатажно, не скрывает лишний вес и татуировки, а в молодости была бас-гитаристкой в коллективе супруга.