Мужем «Раневской времен перестройки» стал красавец моложе нее на 40 лет: что с ним сейчас

Ведущая Лидия Иванова стала популярной в период перестройки. Построить карьеру на телевидении ей помог Влад Листьев, который пригласил ее вести ток-шоу «Тема».

Эпатажная ведущая нравилась не всем. Иванова не стеснялась обсуждать откровенные темы, чем вводила неподготовленную публику в шок. Обожатели же сравнивали ведущую с самой Фаиной Раневской. Их объединяла любовь к крепкому словцу, экстравагантность и острый ум.

Как и Раневская, Иванова не снискала счастья в личной жизни. Лидия Михайловна была замужем дважды, причем ее второй брак взбудоражил всю общественность. В 63 года ведущая пошла под венец с 23-летним красавцем-брюнетом Андреем Правиным.

В его искренность не верил никто, кроме Ивановой. Она поддалась на его пылкие речи и признания в любви, а зря. Андрей оказался альфонсом и прожил с женой всего ничего. Он переехал в Амстердам и уже оттуда прислал супруге бумаги о разводе.

Правин так и остался за границей, а Иванова долго залечивала сердечную рану. Это подкосило ее здоровье, и в 71 год ведущая скончалась.