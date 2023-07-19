«Мужчины же смотрят!»: преображение звезды «Сватов» шокировало народ

Олеся Железняк прославилась в амплуа типичной «не красотки». Талантливая актриса из-за нестандартной внешности всегда появлялась на экране в ролях чудачек и простушек. Но, кажется, артистка слишком вжилась в образ — в реальной жизни она стала выглядеть еще хуже, чем ее персонажи из кино.

Железняк много лет критикуют за то, что ее образы слишком просты и незатейливы. По сравнению с коллегами она часто выглядит как серая мышка. Поклонники считают, что известная артистка могла бы позволить себе более стильные наряды и ухоженный внешний вид.

Но Олеся оставляет критику без внимания. Она много лет счастлива в браке и воспитывает четверых детей. Поклонники считают, что актриса слишком «забила» на себя и превращается в типичную домохозяйку. На новом фото, которым поделилась Железняк в своем канале, она появилась без макияжа, растрепанная, в простой белой футболке. Снимок сделан на мастер-классе шеф-повара Максима Сырникова, который посетила актриса. А ведь в таком виде многие женщины даже дома ходить не решаются.

Подобные перемены еще сильнее расстроили фанатов, считающих, что Олеся достойна большего: пусть она никогда не входила в топ самых стильных красоток, но причесываться хотя бы не забывала.