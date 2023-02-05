Мужчины толпами ходят в библиотеку: все дело в новой фигуристой работнице

Ради такой девушки можно и выйти из дома.

В современном мире почти любую книгу можно найти в интернете и прочитать в электронном формате, поэтому необходимость библиотек постепенно ставится под вопрос. Однако одна из сербских читален может похвастаться невероятной посещаемостью.

В основном это культурное заведение привлекает мужчин, и они покидают свои уютные квартиры только для того, чтобы посмотреть на красивую работницу библиотеки.

Мария Цвеич выбрала для себя такую профессию не просто так.

С самого детства она увлеклась литературой и даже получила образование в области лингвистики. Но представителей сильного пола интересует не начитанность девушки, а ее пышные формы. У красавицы большие бёдра и бюст, но талия при этом очень тонкая. Поэтому молодая особа может похвастаться фигурой «песочные часы», которая считается одной из самых привлекательных, и реакция сербских мужчины лишь подтверждает это.