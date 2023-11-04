Мужчины терпеть не могут: эти вещи на женщинах вызывают у окружающих оторопь

От них в гардеробе лучше избавиться.

Современные тренды иногда диктуют довольно странную моду для дам. Оригинальные вещи могут показаться окружающим слишком вычурными и нелепыми. Невысокого мнения о таких экспериментах со стилем остаются и мужчины. Есть ряд вещей, которые представители противоположного пола не выносят, увидев на женщинах.

Куртки и шубы в стиле оверсайз. Парни обычно не понимают, зачем девушки скрывают свою фигуру за объемной верхней одеждой. Тем более что такой спортивный стиль «убивает» всю женственность.

Пижамные костюмы. Подобный тренд тоже вызывает вопросы у мужчин. Они поголовно считают, что в этом образе можно появляться лишь дома, а не в театре или ресторане.

Остроносые туфли. У некоторых парней такая обувь рождает ассоциацию с любимыми ботинками шутов. Да и самая изящная ступня будет выглядеть в таких туфлях массивнее.

Большие очки. Крупные линзы и габаритные оправы, по мнению мужчин, искажают миниатюрные черты лица девушек. Гораздо выгоднее смотрятся женщины в обычных солнцезащитных очках.

Джинсы с завышенной талией. Представители противоположного пола придерживаются мнения, что такая модель портит фигуру женщин. «Пятая точка» начинает выглядеть не слишком спортивно, что отталкивает.