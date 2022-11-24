Мужчины сходили с ума: один случай едва не стал для Нонны Мордюковой фатальным

Легендарный «Тихий Дон» Сергея Герасимова мог быть совершенно другим, ведь претенденткой на главную роль являлась отнюдь не Элина Быстрицкая. Многие видели в Нонне Мордюковой ту самую Аксинью Астахову, непокорную казачку со сложной судьбой. Однако режиссер распорядился иначе.

Мордюкова после съемок в «Молодой гвардии» закрутила роман со своим коллегой Вячеславом Тихоновым. Актер очень понравился ее родителям, и вскоре молодые решили пожениться. Однако в их планы чуть не вмешался Сергей Герасимов.

Режиссер явился к родителям Мордюковой, чтобы попросить ее руки. И это при том, что Герасимов состоял в браке и был на 20 лет старше желанной невесты. Родители отказали мэтру, посчитав его предложение несерьезным. К тому же кандидатура Тихонова их устраивала больше. От красавицы Мордюковой многие сходили с ума, но такого поворота никто не мог даже представить.

Через несколько лет Герасимов приступил к экранизации «Тихого Дона». Мордюкова ждала приглашения на главную роль, но так его и не получила. Аксинью сыграла Элина Быстрицкая, что привело Нонну Викторовну в бешенство. Раздосадованная Мордюкова расценила это как месть Герасимова за тот злополучный отказ. Учитывая его связи в кино, мэтр мог разрушить ее карьеру. К счастью, этого не произошло. Но с той поры актриса была обижена на режиссера и на Быстрицкую.