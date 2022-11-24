Мужчины сходили с ума: один случай едва не стал для Нонны Мордюковой фатальным
Режиссер мог сломать ее карьеру.
Легендарный «Тихий Дон» Сергея Герасимова мог быть совершенно другим, ведь претенденткой на главную роль являлась отнюдь не Элина Быстрицкая. Многие видели в Нонне Мордюковой ту самую Аксинью Астахову, непокорную казачку со сложной судьбой. Однако режиссер распорядился иначе.
Мордюкова после съемок в «Молодой гвардии» закрутила роман со своим коллегой Вячеславом Тихоновым. Актер очень понравился ее родителям, и вскоре молодые решили пожениться. Однако в их планы чуть не вмешался Сергей Герасимов.
Режиссер явился к родителям Мордюковой, чтобы попросить ее руки. И это при том, что Герасимов состоял в браке и был на 20 лет старше желанной невесты. Родители отказали мэтру, посчитав его предложение несерьезным. К тому же кандидатура Тихонова их устраивала больше. От красавицы Мордюковой многие сходили с ума, но такого поворота никто не мог даже представить.
Через несколько лет Герасимов приступил к экранизации «Тихого Дона». Мордюкова ждала приглашения на главную роль, но так его и не получила. Аксинью сыграла Элина Быстрицкая, что привело Нонну Викторовну в бешенство. Раздосадованная Мордюкова расценила это как месть Герасимова за тот злополучный отказ. Учитывая его связи в кино, мэтр мог разрушить ее карьеру. К счастью, этого не произошло. Но с той поры актриса была обижена на режиссера и на Быстрицкую.