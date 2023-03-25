Мужчины сходили по ней с ума: как сейчас выглядит главная секс-икона России 90-ых

Музыкальная карьера Натальи Ветлицкой была яркой и подарила этой индустрии много культовых композиций. Исполнительница хита «Музыка нас связала» собирала целые залы преданных слушателей и поражала фанатов не только своим голосом.

Сценические образы певицы были сексуальными и порой весьма откровенными. Поэтому мужчины выстраивалось в очередь, чтобы попасть на ее концерт. Однако выступления звезды 90-х в один момент прекратились. А позже выяснилось, что она уехала заграницу.

Но несколько лет назад исполнительница вновь удивила своих поклонников, внезапно вернувшись на российскую эстраду. Теперь Ветлицкая выглядит старше, но это не мешает ей быть роковой красивей. У певицы свой неповторимый стиль, в котором она умело сочетает элегантные силуэты и резкие линии. Кроме этого, Наталья не боится экспериментировать со своей внешностью. Поэтому даже розовые пряди в ее причёске смотрятся вполне гармонично.