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Мужчины шеи свернут: в этом купальнике любая женщина 50+ будет похожа на Афродиту

9 июля 2023 13:30
Мужчины шеи свернут: в этом купальнике любая женщина 50+ будет похожа на Афродиту

Удачно подчеркивает достоинства и скрывает недостатки.

Выглядеть эффектно на пляже хочет любая женщина. Но это становится непростой задачей для прекрасных дам, которым уже за 50. Мало кто в этом возрасте может похвастаться идеальной фигурой, поэтому зачастую выбор купальника становится настоящей пыткой.

Однако теперь этим мукам положен конец. Стилист и дизайнер одежды Артем Терентьев в беседе с порталом BLITZ+ рассказал, какой купальник превратит даже пожилую женщину в настоящую Афродиту, глядя на которую мужчины свернут шею.

Эксперт призвал возрастных представительниц прекрасного пола без лишних раздумий останавливать выбор на монокини с вырезами в области талии и спины. При этом особое внимание нужно уделить и цвету купальника.

«Стоит сделать упор на светлые оттенки», — заметил эксперт, приведя в пример такие, как бежевый, белый, пудровый или светло-розовый.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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