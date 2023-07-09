Мужчины шеи свернут: в этом купальнике любая женщина 50+ будет похожа на Афродиту

Выглядеть эффектно на пляже хочет любая женщина. Но это становится непростой задачей для прекрасных дам, которым уже за 50. Мало кто в этом возрасте может похвастаться идеальной фигурой, поэтому зачастую выбор купальника становится настоящей пыткой.

Однако теперь этим мукам положен конец. Стилист и дизайнер одежды Артем Терентьев в беседе с порталом BLITZ+ рассказал, какой купальник превратит даже пожилую женщину в настоящую Афродиту, глядя на которую мужчины свернут шею.

Эксперт призвал возрастных представительниц прекрасного пола без лишних раздумий останавливать выбор на монокини с вырезами в области талии и спины. При этом особое внимание нужно уделить и цвету купальника.