Мужчины сбегали в ужасе: секрет красоты Элины Быстрицкой не для слабонервных

Звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая оставалась красавицей до преклонных лет. Актриса начала следить за своей внешностью еще в 28 лет, но один ее метод омоложения даже сегодня повергнет в шок.

Каждую ночь Быстрицкая бинтовала лицо и спала в таком виде до утра. Мужья актрисы были в шоке от такого зрелища и с ужасом сбегали из комнаты. Но этот метод, как ни странно, был эффективным.

Дело в том, что бинты формировали новую мышечную память, которая запускала процесс омоложения. Также они помогали сохранить четкий овал, поэтому лицо актрисы даже в старости не «стекало» вниз. Сегодня вместо бинтов можно использовать французскую повязку — это куда более щадящий метод.

Но это был не единственный секрет красоты от Элины Авраамовны. Она регулярно занималась гимнастикой, а также соблюдала диету. Быстрицкая отказалась от сахара, жареной и жирной еды. Актриса ела свежие фрукты и овощи, пила натуральные соки. Также она раз и навсегда завязала с вредными привычками.