Мужчины с этими самые большие эгоисты: думают только о себе

Доля эгоизма есть в каждом человеке. И все же в некоторых людях себялюбие просто зашкаливает. Они не задумываются о желаниях, чувствах, потребностях окружающих, даже самые близкие люди для них порой значат не больше, чем пустое место. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые эгоистичные мужчины.

Денис

Харизматичный Денис никогда не жалуется на отсутствие женского внимания. Обладатель этого имени привлекателен внешне, обаятелен, умен, успешен в жизни. Он легко добивается карьерных высот и прочно на них задерживается, никому не удастся потеснить Дениса на его троне. Такой мужчина - желанная добыча для представительниц прекрасного пола.

Увы, вскоре после начала отношений становится понятно - Денис не так уж идеален, как кажется поначалу.

Его избранница быстро осознает, что парень, нареченный этим именем, думает исключительно о себе. Он не готов прислушиваться к мнению второй половинки и идти на компромиссы, всегда делает только то, что посчитает нужным.

Игорь

Мужчина, нареченный этим именем, помешан на своей карьере. Он во всем стремится найти выгоду для себя, а если ее нет, то Игорь вряд ли станет надолго задерживаться рядом. Это очень амбициозный и хитрый человек, который воспринимает окружающих как ресурсы для воплощения собственных целей. Получив свое, он без зазрения совести исчезает.

Романтические отношения и семья у Игоря не то что на втором - скорее уж, на десятом месте.

Если перед обладателем этого имени встанет вопрос - свадьба с любимой женщиной или повышение в должности, он без лишних колебаний сделает выбор в пользу второго варианта. Перед тем как начать встречаться с Игорем, стоит напомнить себе - он невероятный эгоист.

Максим

Расчетливость - одно из главных качеств Максима. Парень, которого родители назвали этим именем, постоянно думает о том, как достичь желаемого, и ради этого готов пойти на что угодно. Природное обаяние и харизма позволяют ему легко входить в доверие к людям и манипулировать ими. Макс корыстен, но ему удается скрывать это… до поры до времени.

Спутницу жизни обладатель этого имени тоже выбирает не без умысла.

Как правило, девушка, с которой Максим связывает свою судьбу, приносит ему определенную выгоду - например, статус или связи. Мужчина не считает, что поступает неправильно - по его мнению, все люди в той или иной степени эгоисты, и он лишь один из многих.