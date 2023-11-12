Мужчины с этими именами вырастают маменькиными сынками: их всего 3

Даже в зрелом возрасте они в первую очередь бегут за советом к маме.

Бесспорно, мама — важная фигура в жизни каждого человека. Ее любовь, забота и внимание — базис, на котором строится отношение ребенка к миру. С наступлением определенного возраста дети сепарируются от родителей, но иногда с этим возникают проблемы. Эксперты в сфере эзотерики назвали три мужских имени, обладатели которых ставят мнение матери превыше мнения любимой женщины.

Тимофей

По словам специалистов, часто именем Тимофей называют ребенка долгожданного, а то и единственного в семье. Неудивительно, что ему достается вся материнская нежность. Обладатель этого имени связан со своей родительницей очень крепкими узами. Лишь ей одной он без стеснения и колебаний доверяет все свои секреты.

Избалованный материнским вниманием, Тимофей не может морально повзрослеть.

Мужчина, нареченный этим именем, во всем полагается на мнение своей родительницы. Он не готов брать на себя ответственность, а если его избранница чем-нибудь недовольна, Тима, обиженный и раздосадованный, бежит за поддержкой к маме.

Матвей

Обладатель этого имени очень нерешителен. Ведь когда он был ребенком, за него все делала мама. Не потому что баловала его, а потому что считала, что так будет надежнее и правильнее — ей лучше знать, что должен кушать любимый сыночек, какую одежду носить и с какими девушками встречаться. У Матвея нет никаких тайн от своей родительницы.

Он настолько подвержен влиянию матери, что готов расстаться с женщиной, которая «пришлась не ко двору».

Матвею в принципе сложно выстраивать отношения с противоположным полом. Чаще всего он связывает свою судьбу с той девушкой, которую ему выберет заботливая мамочка. И, конечно, во всех семейных конфликтах будет на стороне родительницы.

Кирилл

Кириллу сложно впускать кого-то себе в душу. Обладатель этого имени — мужчина замкнутый, немногословный, что называется, себе на уме. Если избранница надеется, что со временем Кирилл откроет ей свое сердце, то она крупно ошибается. В доме мужа ее ждет множество запретов, прямо как в замке из сказки про Синюю Бороду.

Общаться по душам этот мужчина может только с матерью.

Это единственный в мире человек, которому он безгранично доверяет. Все остальные, по мнению Кирилла, могут однажды его предать. И только та женщина, что произвела его на свет, заслуживает полной искренности. Партнерше Кирилла придется смириться с таким положением дел или расстаться.